«Знайди рідних»: в Україні створили чат-бот для пошуку зниклих під час війни

Наразі більше 3-х мільйонів українців перетнули кордон, а ще 13 млн змінили місце проживання і цей евакуаційний процес триває. Відтак реєстрація в чат-боті максимальної кількості людей дасть можливість швидко знайти рідних у разі втрати контактів.

У чат-боті персональні дані учасників надійно захищені, а інформація про місце знаходження надається після підтвердження згоди того, кого розшукують, щоб уникнути небажаних ситуацій.

Посилання на чат-бот «Знайди рідних» – https://t.me/Family_Search_bot

Відеоінструкція щодо користування – https://bit.ly/388Qzer

Чат-бот створено у взаємодії з ГО «Міжнародна асоціація кібербезпеки», «Центром Методик та Координації Криптографічного розвитку», міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності» та за підтримки Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності.