На Ямпільщині рятувальники оперативно ліквідували пожежу в гаражі 2 квітня о 13:45 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в гаражі в с. Паліївка, Яміпльської ОТГ.

На гасіння, подовлавши відстань близько 17 км, прибуло із смт Ямпіль відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, загорілися стелаж та перекриття. О 14:12 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши подальшому поширенню полум’я, тим самим вдалося відвернути небезпеку від автомобіля, що знаходився в гаражі та розташованих поруч житлового будинку і 3 господарчих споруд. О 14:30 пожежу ліквідували.

За попередніми висновками, припустима причина – коротке замикання електромережі в гаражі.