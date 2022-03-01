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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:37180

На фронті загинули ще троє шосткинців

Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

Чорна звістка прийшла на нашу землю. Вчора на фронті, під час виконання бойових завдань, загинули три наших земляка: Бірюк В’ячеслав Миколайович, Кагальняк Андрій Германович і Коляда Анатолій Юрійович. Вся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким наших Героїв і всім, хто знав захисників. Кожний день несправедливої, цинічної та жорстокої війни забирає кращих патріотів Батьківщини, наносить невиліковні рани в душі тисяч українців, розстрілює світлі мрії… 
Дорогі хлопці! Рашисти обов’язково заплатять найвищу ціну за вашу смерть. Кожен з нас буде боротися проти московитського свавілля всіма доступними способами – вбивати нелюдів на фронті, активно допомагати українським військовим в тилу, з усіх сил наближаючи омріяний день Перемоги. 
Низько схиляємо голови перед пам’яттю В’ячеслава, Андрія та Анатолія.
Слава Героям!
Віримо в перемогу та торжество правди на рідній землі!
 
Микола Нога
Общество
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