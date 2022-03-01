На фронті загинули ще троє шосткинців Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

Чорна звістка прийшла на нашу землю. Вчора на фронті, під час виконання бойових завдань, загинули три наших земляка: Бірюк В’ячеслав Миколайович, Кагальняк Андрій Германович і Коляда Анатолій Юрійович. Вся громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким наших Героїв і всім, хто знав захисників. Кожний день несправедливої, цинічної та жорстокої війни забирає кращих патріотів Батьківщини, наносить невиліковні рани в душі тисяч українців, розстрілює світлі мрії…

Дорогі хлопці! Рашисти обов’язково заплатять найвищу ціну за вашу смерть. Кожен з нас буде боротися проти московитського свавілля всіма доступними способами – вбивати нелюдів на фронті, активно допомагати українським військовим в тилу, з усіх сил наближаючи омріяний день Перемоги.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю В’ячеслава, Андрія та Анатолія.

Слава Героям!

Віримо в перемогу та торжество правди на рідній землі!

Микола Нога