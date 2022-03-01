У боях за Охтирку загинуло 11 тероборонців

Пам’ятаймо воїнів, котрі мужньо стали на захист свого краю від російського агресора та поклали свої життя за Батьківщину:
Капітан Лисенко Володимир Іванович;
Сержант Конвісар Олександр Миколайович;
Солдат Макайда Іван Вікторович;
Сержант Ляшенко Олександр Дмитрович;
Сержант Бабич Олег Степанович;
Рядовий Сторожніченко Олег Григорович;
Солдат Шевельов Володимир Віталійович;
Старший солдат Ярмак Тимофій Михайлович;
Сержант Курочка Микола Олександрович;
Старшина Свиридюк Анатолій Валентинович;
Солдат Гуртовий Олексій Сергійович.
Вічна пам'ять героям, шана батькам які виховали синів, співчуття рідним та близьким!