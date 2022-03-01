У боях за Охтирку загинуло 11 тероборонців Герої не вмирають, вони вічно живуть в наших спогадах.

Пам’ятаймо воїнів, котрі мужньо стали на захист свого краю від російського агресора та поклали свої життя за Батьківщину: Капітан Лисенко Володимир Іванович; Сержант Конвісар Олександр Миколайович; Солдат Макайда Іван Вікторович; Сержант Ляшенко Олександр Дмитрович; Сержант Бабич Олег Степанович; Рядовий Сторожніченко Олег Григорович; Солдат Шевельов Володимир Віталійович; Старший солдат Ярмак Тимофій Михайлович; Сержант Курочка Микола Олександрович; Старшина Свиридюк Анатолій Валентинович; Солдат Гуртовий Олексій Сергійович. Вічна пам'ять героям, шана батькам які виховали синів, співчуття рідним та близьким!