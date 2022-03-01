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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У боях за Охтирку загинуло 11 тероборонців

Герої не вмирають, вони вічно живуть в наших спогадах.

Пам’ятаймо воїнів, котрі мужньо стали на захист свого краю від російського агресора та поклали свої життя за Батьківщину:

Капітан Лисенко Володимир Іванович;

Сержант Конвісар Олександр Миколайович;

Солдат Макайда Іван Вікторович;

Сержант Ляшенко Олександр Дмитрович;

Сержант Бабич Олег Степанович;

Рядовий Сторожніченко Олег Григорович;

Солдат Шевельов Володимир Віталійович;

Старший солдат Ярмак Тимофій Михайлович;

Сержант Курочка Микола Олександрович;

Старшина Свиридюк Анатолій Валентинович;

Солдат Гуртовий Олексій Сергійович.

Вічна пам'ять героям, шана батькам які виховали синів, співчуття рідним та близьким!

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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