Сумський клуб «Абалаковець» розпочав свій 60-й рік Сьогодні, 24 березня, виповнилося 59 років клубу туристів-альпіністів ім. Євгена Абалакова.

Про це повідомила у Фейсбуці його керівниця Віра Паненко у Фейсбуці.

Клуб діє на базі Сумського палацу дітей та юнацтва з 1963 року.

У клубі працюють секції альпінізму, гірського та пішохідного туризму, спортивного скелелазіння та юних туристів, у яких щорічно займається близько сотні дітей. Керує клубом відмінник народної освіти України, кандидат у майстри спорту, інструктор альпінізму 2-й кат. Віра Андріївна ПАНЕНКО. У клубі також працюють Валентина Іванівна АНДРОСОВА, тренер клубу, відмінник народної освіти України, ДОВГИЙ Євгенія…