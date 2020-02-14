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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:2985

Польща розірвала контракт з Газпромом

Польща достроково розірвала угоду на постачання газу з Росії, яка діяла з 1993 року та мала закінчитися

За словами уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотра Наїмського, резолюцію про розрив угоди з Росією, яка діяла з 1993 року, було ухвалено ще 13 травня. Про це повідомляє espreso.tv

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею та Росією перестають існувати", - сказав Наїмський. 

Він додав, що польську ділянку газопроводу Ямал - Європа, якою велося транспортування газу з Росії, тепер можна буде використовувати для постачання з Німеччини. 

"Ця ділянка інфраструктури є власністю компанії EuroPolGaz. Оператором цієї ділянки, як і всієї системи передачі газу в Польщі, є GAZ-Sistem", - пояснив Наїмський.

Раніше Польща планувала остаточно відмовитися від російського газу наприкінці 2022 року. Проте, 27 квітня Росія зупинила постачання газу до країни через відмову Варшави платити за пальне рублями. 

Экономика Газ Газпром Польща
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