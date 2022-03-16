У Сумах розгорнули гуртожиток для тих, хто втратив домівку внаслідок ворожих обстрілів

Розгорнуто 300 місць для проживання у гуртожитках - це кімнати на 3-4 особи.
На сьогодні є сумчани, які потребують даху над головою. Хтось тимчасово оселився у рідних, близьких, знайомих, хтось потребує вирішення житлового питання терміново.
Отож, що потрібно для отримання тимчасового житла таким особам⁉
Зателефонувати службі "15-80" за номерами 620-855, 701-008, 0675390633 або до Інформаційного центру за номером 700-007 та повідомити:
- свої особисті дані;
- контактний телефон;
- місце проживання та прописки;
- обставини, що спричинили втрату власного житла;
- за необхідності й інші данні.
Спеціально створена робоча група, до якої увійшли різногалузеві фахівці, в найкоротший термін розгляне звернення та прийме відповідне рішення.
Окремо висловлюю вдячність начальнику Сумської дирекції залізничних перевезень Ситник Олені Миколаївні - за надані постільні комплекти та ТОВ "Вултекс-С" за безкоштовно надані теплі ковдри для потреб пунктів тимчасового перебування наших мешканців.
СМР