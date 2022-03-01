Ще один глухівчанин загинув від рук окупантів Ще одна чорна звістка прилетіла у Глухів: у місті Щастя на Луганщині загинув Віталій Васильович АБРАМЧУК (12.05.1983 – 13.03.2022).

Майстер-сержант Віталій Абрамчук багато років служив у Сумському прикордонному загоні, а 2 роки назад перевівся до третього Луганського прикордонного загону. Служив на КПВВ «Щастя».

13 березня у бою з рашистськими окупантами відважний син глухівської землі загинув. Його молоде життя віддано за вільну і незалежну Україну, за майбутнє дітей. Він був справжнім сучасним українським воїном: бив нещадно ворога, зносив усі труднощі, мріяв про світле майбутнє своєї родини.

Ми платимо захмарно високу ціну за свободу держави, і у цій праведній боротьбі народжуються наші ГЕРОЇ.

Завтра, 17 березня 2022 року, прощання відбудеться об 11:00 за адресою: м.Глухів, вул. С.Ковалевської, 2. Поховають його на Вознесенському кладовищі.

Вічна пам'ять гером! Ніколи не пробачимо!

Смерть окупантам!

Слава героям України!

Глухівська міська рада