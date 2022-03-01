Шостка втратила ще одного захисника України

"Ми втратили ще одного захисника, вірного сина України – Хроменка Вадима Володимировича. Для багатьох шосткинців це – чорна звістка, адже вони знали героя особисто. Все життя Вадима Володимировича було пов’язане з Шосткою. Тут він народився, закінчив школу № 12 та Шосткинський хіміко-технологічний коледж. Звідси його проводжали до армії. В Шостці працював пожежним і кінологом…

Шостка в 2016 році проводжала його на фронт – захищати незалежність України. У роки війни Вадим Володимирович знаходився в «гарячих точках» Донецької та Луганської областей, але ніколи не схиляв голову перед труднощами. Бойові побратими, рідні та друзі згадують Вадима Хроменка як відкриту, веселу, щиру людину.

З першого дня повномасштабної війни, 24 лютого цього року він знову став на захист рідної країни. 27 лютого героїчно загинув. Без батька залишилося дві доньки, без дідуся – онук… В невимовній скорботі дружина та мати. За словами родичів, заповітною мрією Вадима Володимировича було збудувати великий і затишний будинок для всієї великої родини. Світлій мрії не судилося справдитися. Кожного дня рашисти нищать наші будинки, вбивають людей і розстрілюють мрії.

Ніколи не забудемо!

Ніколи не пробачимо!

Смерть окупантам!

Слава героям України!", - написав мер.