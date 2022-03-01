У Шостці поліцейські оперативно знайшли матір маленького хлопчика, якого самого залишили вдома Заплаканого дворічного хлопчика на підвіконні квартири на першому поверсі побачили випадкові перехожі та зателефонували до поліції.

Прибувши на виклик правоохоронці швидко встановили власницю житла, яка пояснила, що помешкання орендує молода жінка з дитиною. Господарка дала її номер телефону, а вже за ним поліцейські знайшли і саму горе – матір.

Нею виявилася 25-річна шосткинка, яку вже позбавляли раніше батьківських прав на старшу дитину.

За словами жінки, вона вклала сина спати, а сама відлучилася в невідкладних справах, мовлять, сьогодні померла її матір. Втім, як виявилося, вона збрехала.

Крім того, остання повернулася додому з ознаками алкогольного сп’яніння.

Наразі з дитиною все гаразд. Про цей інцидент проінформовані відповідні служби. З жінкою проведена профілактична бесіда та вирішується питання про притягнення її до відповідальності.

Поліція Сумщини