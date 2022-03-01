У Шостці поліцейські оперативно знайшли матір маленького хлопчика, якого самого залишили вдома

Прибувши на виклик правоохоронці швидко встановили власницю житла, яка пояснила, що помешкання орендує молода жінка з дитиною. Господарка дала її номер телефону, а вже за ним поліцейські знайшли і саму горе – матір.
Нею виявилася 25-річна шосткинка, яку вже позбавляли раніше батьківських прав на старшу дитину.
За словами жінки, вона вклала сина спати, а сама відлучилася в невідкладних справах, мовлять, сьогодні померла її матір. Втім, як виявилося, вона збрехала.
Крім того, остання повернулася додому з ознаками алкогольного сп’яніння.
Наразі з дитиною все гаразд. Про цей інцидент проінформовані відповідні служби. З жінкою проведена профілактична бесіда та вирішується питання про притягнення її до відповідальності.
Поліція Сумщини