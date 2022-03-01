Як вирішується нестача лікарських препаратів у Сумах З приводу забезпечення населення лікарськими препаратами, начальник управління охорони здоров‘я Олена Чумаченко повідомила, що інсулінозалежні пацієнти з рецептами будуть скеруватись до обласної лікарні, яка розподіляє гуманітарну допомогу з ліками.

Стосовно інших ліків, які надійшли до міста, відбудеться їх розподіл по міських лікарнях у залежності від потреб медзакладів.

«Пацієнти повинні тримати зв‘язок з своїм сімейним лікарем для того, щоб у разі наявності необхідних їм препаратів, вони їх отримали», – наголосила посадовець.

Вона також звернула увагу містян, що лікарні Сум не виконують функції аптечної мережі. Для придбання ліків сумчанам необхідно звертатись до аптек, які зараз працюють з тими медпрепаратами, які є в наявності, періодично їх наявність у аптеках міста оновлюють.

У разі відсутності в аптеках необхідних препаратів слід тримати зв‘язок із сімейним лікарем, – якщо до міста надійде потрібний препарат, його одразу видадуть пацієнту.