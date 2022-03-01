У голови Сумської ОДА новий заступник На місце звільненої Вікторії Медвідь 14 березня на засіданні Уряду призначено Олега Коваля.

14 березня на засіданні Уряду погодили призначення Олега Коваля заступником голови ОДА.

Олег Коваль буде опікуватися питаннями соцзахисту, дотриманням прав дітей і напрямком гуманітарної допомоги на Сумщині. На цій посаді він замінив Вікторію Медвідь, про звільнення якої стало відомо 15 березня.

Як зазначив очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, рішення про заміну заступника було прийняте ще до війни.

"Під час війни ми почали розуміти, що питання з розподілом гуманітарної допомоги в області почало виходити з-під контролю. Так сталося, що до цього процесу були долучені люди ззовні, які не є волонтерами і які чомусь вважали, що вони можуть управляти цим процесом і не мати ніяких повноважень і прав розпоряджатись цими вантажами", – сказав голова ОВА Дмитро Живицький.

Довідка

Олег Коваль з 2016 року на громадських засадах працював у Департаменті з питань стратегічного планування та координації державної політики у Секретаріаті Кабміну. Зробив внесок у запровадження електронного документообігу у КМУ та до органів виконавчої влади.

У вересні 2019 року отримав посаду заступника Міністра соціальної політики України.