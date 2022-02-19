В Охтирці рятувальники ліквідовували пожежі та проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару (ВІДЕО)

Горіли два житлових будинки, ліквідовуючи пожежу на місці було виявлено тіла двох загиблих людей. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось врятувати 4 людини.
Розбираючи зруйновані конструкції будинків, о 23:05 з-під завалів було деблоковано тіло жінки.
Всього на місці події працювало 25 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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