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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Охтирці рятувальники ліквідовували пожежі та проводили аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару (ВІДЕО)

13 березня в м. Охтирка о 21:33 черговий караул 22-ї державної пожежно-рятувальної частини працював на місці авіаудару, який ворог наніс по житловому сектору, що знаходиться по вул. Сумська.

Горіли  два житлових будинки,  ліквідовуючи пожежу на місці було виявлено тіла двох загиблих людей.  Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалось врятувати 4 людини.

Розбираючи зруйновані конструкції будинків, о 23:05 з-під завалів було деблоковано тіло жінки.

Всього на місці події працювало 25 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Общество Авіаудар
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