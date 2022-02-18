На Херсонщині загинула захисниця України з Глухова Глухів у скорботі: надійшла звістка про загибель захисниці України ОЛЬГИ СВІРГУН.

33-річна уродженка міста Глухів була військовослужбовцем 59 бригади, несла службу на Херсонщині. У перший день вторгнення росії в Україну солдат Ольга Свіргун, виконуючи бойове завдання, разом з побратимами потрапила у засідку в районі Олешків.

Поховали її учора, 11 березня, у місті Гайсин на Вінниччині. У Глухові у молодої захисниці залишились мама і донька, рідні.

Глухівська громада втратила вірну доньку, захисницю, воїна. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Не пробачимо ворогам-окупантам жодного втраченого життя. Знаємо, за кожного нашого загиблого у бою військового та мирного жителя, за кожну сльозу українців загарбники отримають вирок.