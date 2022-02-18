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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:23136

На Херсонщині загинула захисниця України з Глухова

Глухів у скорботі: надійшла звістка про загибель захисниці України ОЛЬГИ СВІРГУН.

33-річна уродженка міста Глухів була військовослужбовцем 59 бригади, несла службу на Херсонщині. У перший день вторгнення росії в Україну солдат Ольга Свіргун, виконуючи бойове завдання, разом з побратимами потрапила у засідку в районі Олешків.
Поховали її учора, 11 березня, у місті Гайсин на Вінниччині. У Глухові у молодої захисниці залишились мама і донька, рідні.
Глухівська громада втратила вірну доньку, захисницю, воїна. Висловлюємо співчуття рідним і близьким.
Не пробачимо ворогам-окупантам жодного втраченого життя. Знаємо, за кожного нашого загиблого у бою військового та мирного жителя, за кожну сльозу українців загарбники отримають вирок.
Слава нашим захисникам!
Слава Україні!
Глухівська міська рада
Фото
Общество
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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