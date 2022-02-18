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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18177

Щодо організації «зелених коридорів» на Сумщині

Сьогодні для евакуації населення з Сум та інших міст області, за якими діють зелені коридори, буде задіяно близько 100 автобусів і 80% із них − організовано Сумською військовою адміністрацією.

Їх надали наші колеги з Полтави, яким я щиро вдячний за підтримку і порозуміння!

Хочу наголосити, що евакуація населення − це не лише наше завдання, а й завдання керівництва громад.
Недопустима ситуація, коли голови громад самоусуваються від організації цього процесу та навіть не шукають транспорт.
Я розумію, що в громадах може не бути транспорту в достатній кількості, але є колеги з інших областей, які мають можливість надати транспорт. Ми допоможемо з тим, щоб цей транспорт прибув у безпечне місце, наприклад, у Полтаву чи Лохвицю. Ми допоможемо розмістити водіїв, організувати їм харчування, і ці автобуси чекатимуть там, до оголошення «зеленого коридору».

❗️ Керівництво громад має зрозуміти, що організація автобусів - наша спільна задача. Проявляйте більшу активність у цьому питанні!

✅ Як відбувається процес організації «зелених коридорів» на території області?

▪️ Голови громад звертаються до мене і говорять, скільки людей виїжджатиме власним транспортом, скільки автобусів вони можуть надати, якусь частину ми також можемо забезпечити.

▪️ Гуманітарний коридор стосується не лише людей, а й ввезення в область гуманітарної допомоги та вантажів з продуктами харчування та товарами першої необхідності.
Тому крупні торгівельні мережі, які бажають забезпечити в містах свої мережі продовольчими та іншими товарами, в тому числі й медикаментами, можуть звертатися до нас, щоб це зробити.
Особливо я звертаюся до паливників!!!

✅ Для чого потрібні «зелені коридори?»

▪️ Щоб кожна людина, яка може виїхати в безпечніше місце — мала таку можливість.

▪️ Коридори діють в обидві сторони. Люди із найближчих сіл можуть звертатися до голів своїх громад, а вони, в свою чергу, можуть організовувати транспорт до точок збору.

▪️Я часто чую питання "ви організовуєте евакуацію, хіба на нас чекає щось страшне?"
Відповідаю. Триває війна. І все, що уже відбувається - це достатня причина, аби організовувати евакуацію населення.
Кожен, хто має намір і бажання виїхати, повинен мати таку можливість. І ми робимо усе можливе, щоби вона була.

▪️Чи безпечно їхати "зеленим коридором"?
Ризик є завжди. Їхати чи лишатися - кожен має вирішувати для себе особисто, зважаючи на усі обставини.

▪️Доїхали до Полтави чи Лохвиці, що далі?
Далі є евакуаційний безкоштовних поїзд, який їде до Львова.
Ви далі самостійно можете діставатися до будь-якого більш безпечного місця України або світу.

Береже нас Бог та тероборона!
Дякуємо кожному, хто допомагає зберігати тишу і спокій у нашому дому.

Сумська обласна військова адміністрація

Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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