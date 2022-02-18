У Сумах затримали водіїв, які брали з містян гроші за евакуацію Водіїв, які брали по 3000 грн за евакуацію населення із Сум затримала поліція і проводить перевірку їхніх дій.

Про це повідомив міський голова Олександр Лисенко у своєму відеозверненні, пише Суспільне.

Про факти того, що деякі перевізники брали гроші за перевезення до Полтави повідомляли мешканці міста. При цьому міський голова додав, що комунальний транспорт і деякі перевізники, які погодилися надати допомогу, проводять евакуацію безкоштовно.

"Я не буду називати прізвища, бо вони мене про це прохали, але колись ми про це скажемо, хто у ці складні часи надав нам транспорт і сьогодні знову ж вони заправляються і виїжджають. Наразі вони змінюють водіїв, а деякі залишаються і готові ще раз їхати", - додав Олександр Лисенко.

Про те, що деякі сумські перевізники не надали свій транспорт для евакуації, голова обласної військовї адміністрації Дмитро Живицький розповідав у своїх зверненнях ще від початку роботи "зеленого коридору" 8 та 9 березня. Тоді ж він повідомив, що якщо вони не погодяться надати транспорт добровільно, його можуть мобілізувати примусово.

На сьогодні, за інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, евакуацію населення області здійснюють 100 автобусів, близько 80% з яких надали громади Полтавщини.