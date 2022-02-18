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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:07774

У Сумах попрощалися з воїнами тероборони, що загинули від рук російських окупантів

9 березня в Сумах на Алеї Героїв Центрального кладовища поховали Романа Кукленка та Євгена Степаненка. Чоловіки служили в загоні сумської територіальної оборони.

Роман Кукленко тиждень не дожив до свого 27-річчя, пише Суспільне.

“Я цього хлопця знаю з дитинства, добра, порядна людина, яка, на жаль, не встигла дати нашій державі нащадків", - сказав побратим чоловіків Володимир Біцак. За його словами, хлопці загинули у ході бойового завдання, коли вони розвідували бойову колону російських військових. Вони їхали в одній автівці, квадрокоптером відслідковували колону. І натрапили на засідку. "Їхню машину розстріляли, вони вискочили з машини, і вбивці їх просто добили. Ми будемо їх пам'ятати, ми за них помстимося”, - розповів Володимир Біцак.

Євгену Степаненку було 27 років, після початку війни одразу пішов у тероборону. В нього залишилася 6-річна донька, дружина та мама. “Він один у сім'ї, єдина була надія і опора”, - говорить про загиблого родичка Альона.

У Сумах попрощалися з воїнами тероборони, що загинули від рук російських окупантівСуспільне Суми
Під час виконання бойового завдання в машині було четверо бійців, ще двох поховають 10 березня. Хлопців намагалися врятувати в одній із сумських лікарень. ”Доставлені вони були в стані клінічної смерті, з вогнепальними пораненнями голови. Проводились реанімаційні заходи, але вони не мали успіху. Наскрізне вогнепальне поранення, пошкодження головного мозку - ці травми несумісні з життям”, - розповів хірург Олександр Грішило.

У Сумах попрощалися з воїнами тероборони, що загинули від рук російських окупантів

Общество
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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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