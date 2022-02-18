Перша група евакуйованих із Сум прибула до Львова Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.