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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 19:17558

Перша група евакуйованих із Сум прибула до Львова

Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі. 

Общество Евакуація
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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