Перша група евакуйованих із Сум прибула до Львова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.
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