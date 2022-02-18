Сумські бійці забрали зі знищеної техніки військових РФ документацію

"Це командно-штабна машина, яка є в будь-якій військовій частині, зразка пострадянської армії. Це перший гвардійський танковий полк. Коли заходили на територію України, зайшло з цього підрозділу 560 людей", — розповів боєць із Сумщини.
Серед документів – перелік посад і зарплат військових, медичні дані строковиків, а також – письмова відмова одного з них їхати на так звані "навчання", пише Суспільне.
Загалом військових квитків вилучили близько сотні. За словами бійця, майже всі вони належать строковикам 2001-2002 років народження.
"Молоді хлопці, які були призвані в 2021 році від шостого до десятого місяців. Географія – вся Російська Федерація. Деякі з цих власників військових квитків знищені, деякі – у полоні, деякі катаються навколо, чекають нарешті свою долю. Будуть відправлені до своїх матерів у трунах. Можна констатувати те, що всіх, кого можна, вже відправили на війну, і наше завдання наразі — втриматися, перемолоти їх, піти в контрнаступ", — говорить боєць із Сумщини.
"Президент нашої сусідньої країни, Росії, бреше всім і весь час. Сюди йдуть строковики, причому строковики "свіжі". Перелякані молоді хлопці їздять полями, лісами. Дехто вже бігає по полях, ховається. Їх багато, а тих командирів, які відправили їх сюди, – мало", — сказав сумський боєць.
Також додає: "Питання: чому вони самі не бунтують, якщо вони мужики. Вони самі мають приймати рішення, чи вони згодні на цю агресію. Вони її підтримують чи можуть в будь-який момент зламати своїх командирів і спокійно здатися до нас в полон, ми їх не чіпаємо, голови нікому не відрізаємо, ми до них ставимося з повагою, як до військовополонених згідно з Женевською конвенцією".
Вилучені документи, каже чоловік, будуть передані у відповідні органи, звідти – у міжнародний суд в Гаазі.