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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:16676

Сумські бійці забрали зі знищеної техніки військових РФ документацію

Сумські бійці забрали зі знищеної техніки військових РФ документацію. Довідкові та робочі зошити, відомості про контрактників, особовий склад та купа військових квитків російських строковиків — усе це нині на столі у штабі сумських бійців. Кажуть, документацію взяли зі знищеної нещодавно машини військових Російської Федерації.

"Це командно-штабна машина, яка є в будь-якій військовій частині, зразка пострадянської армії. Це перший гвардійський танковий полк. Коли заходили на територію України, зайшло з цього підрозділу 560 людей", — розповів боєць із Сумщини.

Серед документів – перелік посад і зарплат військових, медичні дані строковиків, а також – письмова відмова одного з них їхати на так звані "навчання", пише Суспільне.

 
Сумські бійці забрали зі знищеної техніки військових РФ документацію
Суспільне Суми

Загалом військових квитків вилучили близько сотні. За словами бійця, майже всі вони належать строковикам 2001-2002 років народження.

"Молоді хлопці, які були призвані в 2021 році від шостого до десятого місяців. Географія – вся Російська Федерація. Деякі з цих власників військових квитків знищені, деякі – у полоні, деякі катаються навколо, чекають нарешті свою долю. Будуть відправлені до своїх матерів у трунах. Можна констатувати те, що всіх, кого можна, вже відправили на війну, і наше завдання наразі — втриматися, перемолоти їх, піти в контрнаступ", — говорить боєць із Сумщини.

Сумські бійці забрали зі знищеної техніки військових РФ документацію
Суспільне Суми

"Президент нашої сусідньої країни, Росії, бреше всім і весь час. Сюди йдуть строковики, причому строковики "свіжі". Перелякані молоді хлопці їздять полями, лісами. Дехто вже бігає по полях, ховається. Їх багато, а тих командирів, які відправили їх сюди, – мало", — сказав сумський боєць.

Сумські бійці забрали зі знищеної техніки військових РФ документацію
Суспільне Суми

Також додає: "Питання: чому вони самі не бунтують, якщо вони мужики. Вони самі мають приймати рішення, чи вони згодні на цю агресію. Вони її підтримують чи можуть в будь-який момент зламати своїх командирів і спокійно здатися до нас в полон, ми їх не чіпаємо, голови нікому не відрізаємо, ми до них ставимося з повагою, як до військовополонених згідно з Женевською конвенцією".

Вилучені документи, каже чоловік, будуть передані у відповідні органи, звідти – у міжнародний суд в Гаазі.

 
Общество
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