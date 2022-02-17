В Охтирці під час пекельних обстрілів загинули 24-річний фельдшер та 45-річний водій швидкої Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з глибоким сумом повідомив, що внаслідок пекельних боїв в Охтирці загинули 24-річний фельдшер з медицини невідкладних станів Тростянецької підстанції Охтирської станції екстреної медичної допомоги Станіслав Галушка та 45-річний водій автотранспортного засобу Охтирської станції Е(Ш)МД Дмитро Сухачов.

Станіслав Галушка після закінчення Лебединського медучилища з 2018 р. працював фельдшером з медицини невідкладних станів у Тростянецькій підстанції Охтирської станції Е(Ш)МД. У 2020-му уклав контракт із ЗСУ. Служив медичним працівником у військовій частині в Охтирці. Загинув під час нищівних обстрілів ворога, мужньо захищаючи рідну землю від російських загарбників. За своє дуже коротке життя Станіслав проявив себе як професійний медик, порядна, мужня людина, справжній патріот.

Дмитро Сухачов – досвідчений високопрофесійний водій. За кермом машини швидкої допомоги працював з січня 2019 р. До цього був учасником АТО, сміливо відстоював незалежність нашої держави на Сході України. З Донбасу повернувся живим, проте загинув як мирний житель під час шквального вогню в Охтирці… Добра, чуйна, хороша людина.

"Дуже рано обірвалися життя наших колег, товаришів, захисників, героїв. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Запевняємо, що за ці та інші непоправні втрати російські нацисти понесуть справедливе покарання, а наші Збройні Сили, увесь український народ незабаром здобудуть перемогу. Слава Україні! Героям слава!"