У Великій Писарівці рятувальники ліквідували пожежу магазину (відео)

Як було встановлено, загоряння сталося в одному із приміщень, де знаходилися лінолеум та інші облицювальні горючі матеріали, полум’я поширилося на покрівлю над даним приміщенням. О 03:30 пожежу вдалося локалізувати, запобігши охопленню вогнем всієї покрівлі та перекиданню полум’я на інші приміщення магазину. Щоб повністю приборкати пожежу довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. О 05:53, використавши близько 12 т води, пожежу ліквідували.
За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – коротке замикання електромережі.
Головне управління ДСНС України у Сумській області