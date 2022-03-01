У Великій Писарівці рятувальники ліквідували пожежу магазину (відео) 1 березня о 03:04 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу магазину будівельних матеріалів по вул. Грушевського у смт Велика Писарівка, Охтирського району. На гасіння залучався черговий чергового караул 23-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, загоряння сталося в одному із приміщень, де знаходилися лінолеум та інші облицювальні горючі матеріали, полум’я поширилося на покрівлю над даним приміщенням. О 03:30 пожежу вдалося локалізувати, запобігши охопленню вогнем всієї покрівлі та перекиданню полум’я на інші приміщення магазину. Щоб повністю приборкати пожежу довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. О 05:53, використавши близько 12 т води, пожежу ліквідували.

За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – коротке замикання електромережі.

Головне управління ДСНС України у Сумській області



