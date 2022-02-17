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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:28575

У Сумах на селянському ринку скасували плату за продаж продуктів

У Сумах з 26 лютого продавці можуть розміщуватися безкоштовно на селянському базарі. А для підприємців, які працюють на території центрального ринку, плата за продаж продуктів спрощена.

Про це повідомив заступник директора центрального ринку Володимир Фільо.

Ринок працює у звичному режимі. Санітарний день – щопонеділка, пише Суспільне.

Центральний ринок у Сумах скасував плату за торгівлю продуктами
Суспільне Суми

«Ми запрошуємо наших підприємців торгувати, запрошуємо людей, які знаходяться у селах і вирощують власну продукцію. Просимо приїжджати на ринок, привозити своє молоко, сир, картоплю, овочі – все те, що потрібно сьогодні людям. Суми чекають вашу продукцію. Крім того, ми полегшили для цих людей процедуру потрапляння – вони можуть розміщуватися на селянському базарі безкоштовно», – говорить Володимир Фільо.

Для підприємців, які працюють на території на ринку, плата спрощена. Тут також є приміщення, в які люди можуть сховатися у разі повітряної тривоги. Для продавців провели інструктаж.

Центральний ринок у Сумах скасував плату за торгівлю продуктами
Суспільне Суми

"Нам зателефонували і запропонували вийти. З нами провели інструктаж, повідомили, що треба робити у випадку тривожного сигналу, що треба спуститися у підвал, який знаходить під будівлею центрального ринку. Наші постійні покупці були і просто люди у "Фейсбуці" побачили, що центральний ринок працює і прийшли до нас", – розповіла Суспільному продавчиня Марія Щербина.

Центральний ринок у Сумах скасував плату за торгівлю продуктами
Суспільне Суми

"Я вважаю, що це добре, що він (ринок) працює, тому що у людей, які попривозили оце все, товар залежується, лежить, а вітаміни ніколи нікому не завадять. Хто зможе, той і купить", – Лариса, покупчиня.

 
Экономика
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