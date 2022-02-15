В Сумской обладминистрации рассказали о Чрезвычайном положении О том, что значит Чрезвычайное положение в частности для жизнедеятельности Сумской области и каждого жителя рассказал глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время брифинга.

«Хочу подчеркнуть, что введение Чрезвычайного положения существенно не влияет на обычный ход жизни гражданского населения, – отметил Дмитрий Живицкий. – Но это позволит более тщательно контролировать ситуацию в пограничных, обеспечить нормальную спокойную жизнь людей и функционирование всей инфраструктуры области. Комендантский час не вводится до принятия отдельного решения».

Глава облгосадминистрации акцентировал, что в Украине введут не военное, а Чрезвычайное положение: «Правовой режим Чрезвычайного состояния принципиально отличается от правового режима военного положения. Чрезвычайное состояние – это инструмент, позволяющий превентивно реагировать на определенные угрозы национальной безопасности и способствующий нормальной общественной жизни».

Согласно действующему законодательству, Верховная Рада Украины должна принять решение о введении Чрезвычайного состояния в течение 48 часов. Но ожидается это решение уже сегодня.

Дмитрий Живицкий объяснил, какие положения начнут действовать после решения Верховной Рады и указа Президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, на территории нашей области, как и в других областях, создаются оперативные штабы под председательством глав облгосадминистраций. В состав оперативного штаба входят представители областных силовых и военных структур, руководство органов государственной власти, городские головы и руководство местного самоуправления.

Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей. Может ограничиваться движение транспортных средств и их досмотр.

Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий, митингов.

«Мы на постоянной связи с начальниками регионального управления Сил территориальной обороны ВСУ и командующим Сил терробороны. Все нужды терробороны будут решаться в оперативном режиме, – сообщил Дмитрий Живицкий. – В ближайшее время будет организовано и проведено учебное собрание резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут проводиться в течение 30 дней».

Решение о мобилизации пока не обсуждается. В настоящее время добавляется только 36 тысяч резервистов – это резервисты первой волны. Люди, уже имеющие боевой опыт и уже сейчас добавят максимум к обороне страны.

Глава облгосадминистрации обратился к жителям Сумщины: «Призываю всех жителей нашей области доверять новостям только из официальных источников информации. В частности, отслеживайте сайты облгосадминистрации, официальные страницы социальных сетей облгосадминистрации и мои личные посты в соцсетях, где информация появляется наиболее оперативно».

Дмитрий Живицкий также отметил, что в такой ситуации все политические силы должны объединиться вокруг единой цели и забыть обо всех своих амбициях: «Мы сегодня на этом брифинге находимся вместе с главой города Сумы и в дальнейшем будем также действовать совместно. Сегодня нет политики в стране. Есть общие слаженные действия и решения. Мы работаем синхронно и будем продолжать работу вместе в режиме 24/7».

Участие в брифинге также приняли руководители правоохранительных и силовых структур области, подтвердившие готовность к несению усиленной круглосуточной службы по охране правопорядка и спокойствия в регионе.