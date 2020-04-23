Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы найти несовершеннолетнюю беглянку На специальную линию «102» обратилась 39-летняя сумчанка и сообщила, что 20 дней назад ушла из дома и до сих пор не вернулась ее 16-летняя дочь.

Полицейские сектора ювенальной превенции сразу приступили к поискам пропавшей, соответствующая ориентировка с описанием и фотографией девушки была направлена всем мобильным группам и отделениям полиции.

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили, что девушка находится в городе Киев. Поэтому благодаря сотрудничеству с Днепровским управлением полиции Главное управление полиции в городе Киев несовершеннолетнюю было разыскали. В дальнейшем она была передана работникам Сумского районного управления полиции.

Во время разговора с полицейскими девушка рассказала, что уехала в Киев к своей подруге в связи с напряженными отношениями со своими родителями.

Полицейские провели профилактическую работу с несовершеннолетней и ее родителями по недопущению подобного в дальнейшем.

Кроме того, в отношении родителей составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или заменяющими лицами обязанностей по воспитанию детей». Санкция статьи предусматривает возможное наложение штрафа до 1700 гривен.

Сотрудники полиции призывают всех родителей уделять максимальное внимание детям и обеспечить постоянный контроль за местом их пребывания, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.