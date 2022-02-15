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Споживачі «Сумигаз Збут» отримають місяць кіно від SWEET.TV при сплаті за газ через Viber-bot

Побутові споживачі ТОВ «Сумигаз Збут», який працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», сплативши за газ за допомогою одного із електронних сервісів постачальника, отримають місяць безкоштовного кіно від SWEET.TV, а також можливість виграти сертифікат на газ на 500 грн та інші подарунки.

Для участі в акції, яку постачальник проводить спільно із національним онлайн-кінотеатром SWEET.TV та платіжним сервісом iPay.ua, необхідно сплатити за газ до 31 березня 2022 р.

Промокод на місяць користування пакетом «КІНО» від SWEET.TV отримають всі побутові клієнти, які сплатили за газ одним із трьох способів:

Промокодом для споживача, що візьме участь в акції, стане номер квитанції про оплату. Активувати його можна наступного дня після оплати, зареєструватись на сайті SWEET.TV.

Окрім того, споживач, оплативши за газ таким чином, автоматично бере участь у розіграші подарунків, серед яких:

  • - 5 сертифікатів на газ на 500 грн;

  • - 5 підписок L на SWEET.TV на 6 місяців;

  • - 5 підписок L на SWEET.TV на 3 місяці;

  • - 100 поповнень рахунку телефону на 50 грн від iPay;

  • - приставка для Смарт-ТВ; 5 термокружок.

Розіграш подарунків буде проведено 4 квітня серед усіх учасників акції за допомогою сервісу Random. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті ТОВ «Сумигаз Збут».

У лютому клієнти «Сумигаз  Збут» отримали швидкий та зручний прямий канал комунікації з постачальником – Viber-bot, що дозволяє миттєво отримати рахунок за спожитий газ, сплатити за нього онлайн без черг та очікувань, переглянути стан рахунку та історію платежів. Авторизуватися у Viber-bot споживач може швидко та просто за допомогою номера телефону або електронної пошти. 

Довідка.

ТОВ «Сумигаз Збут» працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», який використовують 17 надійних постачальників газу та електроенергії. Компанія провадить господарську діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу від № 633 від 11.05.2017 та електроенергії № 1119 від 17.06.2020 року. Компанія вже понад шість років працює на енергетичному ринку та завжди надійно виконує свої зобов’язання перед усіма категоріями споживачів. 

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Экономика
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