Сыграны матчи тринадцатого тура в группе А Второй лиги АФС 20 февраля, прошли матчи тринадцатого тура в группе А Второй лиги АФС.

«Орион» снял все вопросы определения победителя еще в первом тайме поединка с «International». "Хлебодар" одолел "Олимпик" и окончательно лишил недригайловцев даже теоретических шансов на "бронзу". «Натон» одержал победу над «Ярославной», в очередной раз сохранив свои ворота «сухими». Ну а Валедианс обыграл Колос и обошел его в турнирной таблице.

"Орион" - "International" 4:1 (4:0 )

Голы: Верещако (1), Сусик ( , Красюк Владислав (9), Пукась (15) — Бернард (34)

На 22-й минуте Егор Пацюк («Орион») не реализовал пенальти

"Хлебодар" - "Олимпик" 3:1 (0:0 )

Голы: Гончаренко (31, 49), Дроздов (32) — Токаренко (50)

Предупреждение: Токаренко (15) (Олимпик)

"Натон" - "Ярославна" 2:0 (1:0 )

Голы: Семененко (3), Ткаченко (42)

Предупреждения: Семененко (4), Гриценко (39), Исмаилов (42) (все – «Натон»)

"Колос" - "Валедианс" 0:3 (0:1)

Голы: Саенко (9), Гладышев (39), Дедух (44)

Предупреждение: Невмиващенко (33) — Гутенко (5)

Удаление: Гутенко (29, повторное предупреждение) («Валедианс»).