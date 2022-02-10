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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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В Шостке полицейские раскрыли кражу из дома с убытком почти на миллион гривен

В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий оперативники Шостки разоблачили и задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя, которого обоснованно подозревают в краже золота и денег из дома жительницы Шостки.

По данным следствия, в октябре прошлого года злоумышленник проник через окно в дом 61-летней жительницы Шостки, пока последней не было дома. Там нашел сейф, разрезанный с помощью электроинструмента, и похитил из него деньги и золотые ювелирные изделия на сумму 997 500 гривен.

«Проведя комплекс следственно-оперативных мер, наши сотрудники установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель, знакомый с потерпевшей. У него дома был проведен санкционированный обыск, в ходе которого были найдены и изъяты вещественные доказательства причастности указанного мужчины к этому преступлению», - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

Уже установлено, что часть угнанных ювелирных изделий он продал в ломбард.

Следователи полиции уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, что считается особо тяжким уголовным правонарушением. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, полицейские проверяют указанного шесткинца на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Сумщины.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Кража Шостка
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