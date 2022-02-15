В Ромнах спасатели нашли в доме труп пенсионерки Роменские спасатели сегодня дважды привлекались, чтобы открыть двери для помощи больным пожилым людям.

Первый случай произошел в 9.30, когда на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в открытии входной двери частного жилого дома по улице Курилова в городе Ромны. Выяснилось, что врач пришла навестить 78-летнюю владелицу дома, а она не отвечала на стук в дверь. Спасатели с помощью специнструментов смогли открыть двери дома, но, к сожалению, женщина уже была без признаков жизни.

Второй случай произошел в 11.10 по улице Соборной города Ромны. Старушка-владелица не реагировала на стук в двери родных, которые пришли ее навестить. После чего они вызвали спасателей. С помощью шанцевого инструмента бойцы ГСЧС открыли двери и попали внутрь. К счастью, бабушка была жива, могла разговаривать, но нуждалась в помощи.