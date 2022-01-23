В Сумах при ликвидации пожаре обнаружено тело человека (видео) 18 февраля в 17:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. 1-я Оболонская в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибывшие по вызову сотрудники ГСЧС оперативно попали в горящее жилье. Огонь охватил две комнаты, в которых горела мебель и вещи домашнего обихода. Во время проведения разведки на полу было обнаружено бездыханное тело мужчины, 1978 г.р., которого немедленно вынесли на свежий воздух. Медики констатировали, что мужчина погиб.

В 18:06 пожар локализовали, предотвратив распространение огня на другую половину дома. В 18:30 пожар был ликвидирован.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.