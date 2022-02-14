В Сумах очередное ДТП на Харьковской

Предварительно, известно, что в ДТП попали две легковушки. Одна из них разбита вдребезги – во всяком случае мотор отдельно от авто. Данных о пострадавших нет. Подробности позже…
Вечером на улице 1-й Набережной реки Стрелки произошло автопроисшествие с участием автомобилей ВАЗ 2108 и Ford Transit....
Вчера вечером, около 17 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на площади Покровской....
15 февраля, около 13 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Санаторной....
Ночью патрульным поступило сообщение о ДТП, которое произошло на улице Белопольское шоссе....
Происшествие произошло в воскресенье, около 7 часов утра, на улице Кузнечной....