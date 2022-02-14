В Сумах очередное ДТП на Харьковской Авария произошла сегодня, 19 февраля, утром на ул. Харьковской в районе «Сумыхимпрома».

Предварительно, известно, что в ДТП попали две легковушки. Одна из них разбита вдребезги – во всяком случае мотор отдельно от авто. Данных о пострадавших нет. Подробности позже…