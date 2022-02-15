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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43547

В Сумах произошло жуткое ДТП возле «Химпрома»

Авария произошла сегодня, 19 февраля, утром на ул. Харьковской в районе «Сумыхимпрома».

Предварительно известно, что в ДТП попали две легковушки. Одна из них разбита вдребезги – во всяком случае мотор отдельно от авто. Данных о пострадавших нет. Подробности позже…

Право Дтп
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Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
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