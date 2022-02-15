Женская разбойная банда, орудующая на Сумщине, нападала на немощных стариков Белопольский райсуд закончил рассмотрение уголовного производства в отношении участницы разбойной банды, организованной женщиной. Подручными атаманши были также две женщины.

Как установило досудебное следствие и суд, примерно в середине марта 2019 года у 41-летней жительницы Сум Любови (имена изменены) возникла идея сколотить банду. Люба была родственницей бывшего криминального авторитета, так что ничего необычного в преступной деятельности для нее не было. Она пользовалась авторитетом, поэтому ей не составило труда найти себе двух подельниц - 30-летних женщин в хорошей физической форме. Одна из них, конотопчанка Маргарита, имея ребенка, была в тяжелой финансовой ситуации. Любовь давно знала обеих своих подельниц и была в них уверена. пишет Ваш шанс.

Несмотря на хорошую форму, жертв женщины решили выбирать послабее - одиноких пенсионеров, проживающих в селах. И конечно, подальше от собственного места жительства. Чтобы добраться до нужного места, Любовь нашла водителя с автомобилем, который тоже не отказался подзаработать (он уже осужден). Позже, поразмыслив, она решила для большей численности дополнить группу мужчиной, которого правоохранителям так и не удалось установить и разыскать.

Подготовила Любовь и средства конспирации - купила специальные мобильные телефоны и сим-карты для переговоров во время операций, приобрела шапочки, чтобы скрывать лица, и перчатки, в которых они будут «работать». Все участники преступной группы договорились ни в коем случае не раскрывать ее существование. Дело оставалось за малым - найти жертвы, достойные такой подготовки.

Одна из участниц группы узнала у своих знакомых о пожилом мужчине, который получает хорошую пенсию, живет один на малонаселенной улице села в Глуховском районе и, по мнению окружающих, имеет большие финансовые накопления. Кандидатура Любови показалась вполне подходящей для нападения, и вскоре группа отправилась на свое первое «дело».

Планируя нападение, Любовь решила оставить автомобиль на некотором расстоянии от дома жертвы и дальнейший путь пройти пешком. По пути она заставила членов группы выключить мобильные телефоны, распределила роли и действия. Ночью они приехали в поселок, надели приготовленные шапочки-маски и перчатки и отправились искать дом жертвы. Выбили дверь, проникли внутрь, обнаружили 66-летнего хозяина дома и привязали его к стулу веревками и проводами. Маргарита, согласно назначенной роли, начала выпытывать у него, где деньги, вторая искала средства и ценные вещи. Чтобы сломить сопротивление пенсионера, члены группы завязали ему рот и нос полотенцем, затрудняя дыхание, и несколько раз ударили по почкам, затем начали угрожать пенсионеру найденным на кухне ножом. Пока подельницы искали ценности и деньги, Любовь и неустановленный мужчина контролировали хозяина и запугивали его пытками и убийством. В итоге пенсионер сообщил им, где хранит сбережения, - и там разбойники нашли 18 тыс. грн. Это было намного меньше, чем рассчитывали участники нападения. Но, перевернув вверх дном весь дом, ничего другого они не нашли - и покинули жилище, прихватив мобильный телефон потерпевшего, который позже выключили и выбросили на обочину дороги, надеясь, что пенсионер не скоро развяжется и достучится до соседей.

Так и получилось. Банда добралась до Сум, поделила не оправдавшие надежд трофеи и занялась поисками следующей жертвы. Решено было напасть на 90-летнюю жительницу Конотопского района, которая не имеет детей и проживает одна, плохо передвигается и не сможет ни защититься, ни позвать на помощь. О ней подельникам рассказала Маргарита, которая жила в Конотопе. На этот раз Любовь решила использовать для поездки другой автомобиль, водителя которого она не ставила в известность о предполагаемом нападении, а просто пообещала заплатить полторы тысячи за то, что он привезет их по нужному адресу.

Члены банды отправились к нужному им дому утром, чтобы осмотреться. В этот раз они не стали брать с собой мужчину, предполагая, что смогут сами справиться со старушкой. Оставив автомобиль на соседней улице, они внимательно изучили усадьбу, определили, как лучше проникнуть в дом, и решили вернуться в тот же день. Около 12 часов дня, оставив Любовь «на шухере», они перелезли через забор (калитка была закрыта). Обнаружив у дома хозяйку, они спросили ее о кандидате, которому она отдаст предпочтение на президентских выборах, пытаясь сбить ее с толку. В это время одна подельница быстро вошла в дом и начала искать там деньги и ценности, а Маргарита затолкала в дом саму старушку, чтобы та не смогла позвать на помощь. Пенсионерка, которая и ходила-то с огромным трудом, не могла оказать сопротивления.

Угрожая пожилой женщине пытками и убийством, разбойницы нанесли ей несколько ударов найденным в помещении молотком по рукам и голове. Пенсионерка не стала дожидаться дальнейшего развития событий и сказала, что деньги у нее под подушкой. Действительно, там нашлись 6 тыс. грн. Чтобы хоть что-то добавить к своей добыче, женщины забрали найденные продукты: лук, сахар, яйца, а также эмалированное ведро, металлический дуршлаг, мобильный телефон, тонометр и золотые сережки, которые были на хозяйке. В общей сложности участницы разбойного нападения причинили ей ущерб в сумме более 12 тыс. грн. Правда, в полной мере насладиться своей добычей они не успели - вскоре их задержали правоохранители. Атаманшу взяли под стражу, одна из ее подельниц успела сбежать и объявлена в розыск. В их домах нашли часть похищенного.

Маргарита недолго отрицала причастность к организованной группе и вскоре дала показания против своих товарок. Она искренне раскаялась, еще на стадии досудебного расследования добровольно возместила потерпевшим ущерб и заключила с прокуратурой сделку о признании вины. Учитывая ее положительные характеристики, наличие несовершеннолетней дочери и позицию потерпевших, согласных смягчить ей наказание, суд утвердил сделку и приговорил женщину к трем годам лишения свободы и конфискации имущества за исключением жилья. Также ей предстоит уплатить свою часть процессуальных расходов в сумме около 33 тыс. грн. Учитывая, что ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой), предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, можно сказать, что женщина еще легко отделалась.

Сейчас идет судебный процесс и в отношении атаманши разбойниц Любови. Ее дело, как и дело Маргариты, рассматривает коллегия судей. Хочется верить, что такой результат действий женской банды станет убедительным примером для тех, кто только примеряет на себя роль преступниц.