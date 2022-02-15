Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:41253

Женская разбойная банда, орудующая на Сумщине, нападала на немощных стариков

Белопольский райсуд закончил рассмотрение уголовного производства в отношении участницы разбойной банды, организованной женщиной. Подручными атаманши были также две женщины.

Как установило досудебное следствие и суд, примерно в середине марта 2019 года у 41-летней жительницы Сум Любови (имена изменены) возникла идея сколотить банду. Люба была родственницей бывшего криминального авторитета, так что ничего необычного в преступной деятельности для нее не было. Она пользовалась авторитетом, поэтому ей не составило труда найти себе двух подельниц - 30-летних женщин в хорошей физической форме. Одна из них, конотопчанка Маргарита, имея ребенка, была в тяжелой финансовой ситуации. Любовь давно знала обеих своих подельниц и была в них уверена. пишет Ваш шанс.

Несмотря на хорошую форму, жертв женщины решили выбирать послабее - одиноких пенсионеров, проживающих в селах. И конечно, подальше от собственного места жительства. Чтобы добраться до нужного места, Любовь нашла водителя с автомобилем, который тоже не отказался подзаработать (он уже осужден). Позже, поразмыслив, она решила для большей численности дополнить группу мужчиной, которого правоохранителям так и не удалось установить и разыскать.

Подготовила Любовь и средства конспирации - купила специальные мобильные телефоны и сим-карты для переговоров во время операций, приобрела шапочки, чтобы скрывать лица, и перчатки, в которых они будут «работать». Все участники преступной группы договорились ни в коем случае не раскрывать ее существование. Дело оставалось за малым - найти жертвы, достойные такой подготовки.

Одна из участниц группы узнала у своих знакомых о пожилом мужчине, который получает хорошую пенсию, живет один на малонаселенной улице села в Глуховском районе и, по мнению окружающих, имеет большие финансовые накопления. Кандидатура Любови показалась вполне подходящей для нападения, и вскоре группа отправилась на свое первое «дело».

Планируя нападение, Любовь решила оставить автомобиль на некотором расстоянии от дома жертвы и дальнейший путь пройти пешком. По пути она заставила членов группы выключить мобильные телефоны, распределила роли и действия. Ночью они приехали в поселок, надели приготовленные шапочки-маски и перчатки и отправились искать дом жертвы. Выбили дверь, проникли внутрь, обнаружили 66-летнего хозяина дома и привязали его к стулу веревками и проводами. Маргарита, согласно назначенной роли, начала выпытывать у него, где деньги, вторая искала средства и ценные вещи. Чтобы сломить сопротивление пенсионера, члены группы завязали ему рот и нос полотенцем, затрудняя дыхание, и несколько раз ударили по почкам, затем начали угрожать пенсионеру найденным на кухне ножом. Пока подельницы искали ценности и деньги, Любовь и неустановленный мужчина контролировали хозяина и запугивали его пытками и убийством. В итоге пенсионер сообщил им, где хранит сбережения, - и там разбойники нашли 18 тыс. грн. Это было намного меньше, чем рассчитывали участники нападения. Но, перевернув вверх дном весь дом, ничего другого они не нашли - и покинули жилище, прихватив мобильный телефон потерпевшего, который позже выключили и выбросили на обочину дороги, надеясь, что пенсионер не скоро развяжется и достучится до соседей.

Так и получилось. Банда добралась до Сум, поделила не оправдавшие надежд трофеи и занялась поисками следующей жертвы. Решено было напасть на 90-летнюю жительницу Конотопского района, которая не имеет детей и проживает одна, плохо передвигается и не сможет ни защититься, ни позвать на помощь. О ней подельникам рассказала Маргарита, которая жила в Конотопе. На этот раз Любовь решила использовать для поездки другой автомобиль, водителя которого она не ставила в известность о предполагаемом нападении, а просто пообещала заплатить полторы тысячи за то, что он привезет их по нужному адресу.

Члены банды отправились к нужному им дому утром, чтобы осмотреться. В этот раз они не стали брать с собой мужчину, предполагая, что смогут сами справиться со старушкой. Оставив автомобиль на соседней улице, они внимательно изучили усадьбу, определили, как лучше проникнуть в дом, и решили вернуться в тот же день. Около 12 часов дня, оставив Любовь «на шухере», они перелезли через забор (калитка была закрыта). Обнаружив у дома хозяйку, они спросили ее о кандидате, которому она отдаст предпочтение на президентских выборах, пытаясь сбить ее с толку. В это время одна подельница быстро вошла в дом и начала искать там деньги и ценности, а Маргарита затолкала в дом саму старушку, чтобы та не смогла позвать на помощь. Пенсионерка, которая и ходила-то с огромным трудом, не могла оказать сопротивления.

Угрожая пожилой женщине пытками и убийством, разбойницы нанесли ей несколько ударов найденным в помещении молотком по рукам и голове. Пенсионерка не стала дожидаться дальнейшего развития событий и сказала, что деньги у нее под подушкой. Действительно, там нашлись 6 тыс. грн. Чтобы хоть что-то добавить к своей добыче, женщины забрали найденные продукты: лук, сахар, яйца, а также эмалированное ведро, металлический дуршлаг, мобильный телефон, тонометр и золотые сережки, которые были на хозяйке. В общей сложности участницы разбойного нападения причинили ей ущерб в сумме более 12 тыс. грн. Правда, в полной мере насладиться своей добычей они не успели - вскоре их задержали правоохранители. Атаманшу взяли под стражу, одна из ее подельниц успела сбежать и объявлена в розыск. В их домах нашли часть похищенного.

Маргарита недолго отрицала причастность к организованной группе и вскоре дала показания против своих товарок. Она искренне раскаялась, еще на стадии досудебного расследования добровольно возместила потерпевшим ущерб и заключила с прокуратурой сделку о признании вины. Учитывая ее положительные характеристики, наличие несовершеннолетней дочери и позицию потерпевших, согласных смягчить ей наказание, суд утвердил сделку и приговорил женщину к трем годам лишения свободы и конфискации имущества за исключением жилья. Также ей предстоит уплатить свою часть процессуальных расходов в сумме около 33 тыс. грн. Учитывая, что ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой), предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, можно сказать, что женщина еще легко отделалась.

Сейчас идет судебный процесс и в отношении атаманши разбойниц Любови. Ее дело, как и дело Маргариты, рассматривает коллегия судей. Хочется верить, что такой результат действий женской банды станет убедительным примером для тех, кто только примеряет на себя роль преступниц.

 
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.