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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах подрались соседи

Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений сумчанке.

Событие произошло вчера, около 16 часов. Патрульные полицейские получили сообщение о конфликте между соседями по улице Ивана Сирко.

На месте стражи порядка установили личность 47-летнего сумчанина, нанесшего заявительнице телесные повреждения.

Уже через полчаса, отрабатывая близлежащую территорию, патрульные роты тактико-оперативного реагирования задержали гражданина и доставили его в Сумское районное управление полиции. Известно, что следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ.

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