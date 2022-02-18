В Сумах подрались соседи Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений сумчанке.

Событие произошло вчера, около 16 часов. Патрульные полицейские получили сообщение о конфликте между соседями по улице Ивана Сирко.

На месте стражи порядка установили личность 47-летнего сумчанина, нанесшего заявительнице телесные повреждения.

Уже через полчаса, отрабатывая близлежащую территорию, патрульные роты тактико-оперативного реагирования задержали гражданина и доставили его в Сумское районное управление полиции. Известно, что следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УКУ.