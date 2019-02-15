На Сумщине определили лучших учителей Определились претенденты на участие в финале Всеукраинского конкурса «Учитель года – 2022».

Нынешний конкурс проходит в номинациях: «Биология», «Информатика», «Основы правоведения» и «Искусство». На данном этапе 17 лучших педагогов области во время конкурсных экзаменов демонстрировали профессиональное мастерство, знания теории и методики преподавания своего предмета. Каждый конкурсант доказал, что он – профессионал, который имеет большое желание сделать образование качественным, доступным, содержательным и интересным для детей.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, на рассмотрение жюри в отборочном этапе первого тура конкурса было представлено 129 информационных материалов из 36 территориальных единиц. В частности, по номинациям: «Биология» – 31 материал, «Информатика» – 50, «Основы правоведения» – 26, «Искусство» – 22. Участие в конкурсных испытаниях приняли 116 учителей. Наибольшее количество участников представлено отделами образования Глуховского, Лебединского, Путивльского, Роменского, Недригайловского, Великописаревского советов, управлениями образования и науки Сумского и Шосткинского советов. По результатам испытаний в финальном этапе первого тура конкурса соревновались 17 педагогов.

Победителем в номинации «Биология» стала учитель биологии Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 3 Наталья Пилипенко, в номинации «Информатика» – учитель информатики «Шосткинского учебно-воспитательного комплекса ІІ ступеней - лицей Шосткинского городского совета» Людмила Шевченко, в номинации «Основы правоведения» – учитель основ правоведения Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней № 23 г. Сумы Алексей Фоменко, в номинации «Искусство» – учитель музыкального искусства Вильшанского учреждения общего среднего образования I-III степеней Оксана Нестеренко. Они будут представлять Сумщину на всеукраинском уровне.