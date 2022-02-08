В Сумах пьяная водительница без прав устроила ДТП на мосту (видео)

На месте происшествия стражи порядка установили, что 31-летняя водитель Daewoo Lanos, выполняя маневр обгона, не убедилась в его безопасности, не справилась с управлением и допустила столкновение с Dacia Logan, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения женщина выехала за пределы проезжей части и допустила наезд на ограждение моста, в результате которого повредила его. К счастью, телесные повреждения никто не получил.
При оформлении материалов ДТП инспекторы выяснили, что водительница Daewoo Lanos не имеет права управления. В то же время у нее были признаки алкогольного опьянения. Женщина прошла осмотр состояния опьянения на месте остановки. Алкотестер зафиксировал результат 1,45 промилле, что более чем в 7 раз превышает допустимую норму.
На гражданку патрульные составили 4 админматериала.
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