В Сумах пьяная водительница без прав устроила ДТП на мосту (видео) Ночью патрульным поступило сообщение о ДТП, которое произошло на улице Белопольское шоссе.

На месте происшествия стражи порядка установили, что 31-летняя водитель Daewoo Lanos, выполняя маневр обгона, не убедилась в его безопасности, не справилась с управлением и допустила столкновение с Dacia Logan, которая двигалась в попутном направлении. После столкновения женщина выехала за пределы проезжей части и допустила наезд на ограждение моста, в результате которого повредила его. К счастью, телесные повреждения никто не получил.

При оформлении материалов ДТП инспекторы выяснили, что водительница Daewoo Lanos не имеет права управления. В то же время у нее были признаки алкогольного опьянения. Женщина прошла осмотр состояния опьянения на месте остановки. Алкотестер зафиксировал результат 1,45 промилле, что более чем в 7 раз превышает допустимую норму.

На гражданку патрульные составили 4 админматериала.