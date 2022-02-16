В Сумах планируют создать Центр олимпийской подготовки альпинистов Это стало известно во время пресс-конференции с участием главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого относительно старта региональной экспедиции Сумщины на Эверест.

«Мы совместно с Сумским государственным университетом на этот год запланировали во Дворце студенческого спорта (манеж СумГУ) современного сертифицированного скалодрома. Этот скалодром должен отвечать всем международным требованиям». Работы по строительству будут выполнены компанией, имеющей на это специальную лицензию, для того чтобы иметь возможность там профессионально заниматься альпинизмом, проводить международные соревнования», – сообщил Дмитрий Живицкий.

По его словам, этот проект будет совместно финансироваться на средства вуза, городского и областного бюджетов. Стоимость проекта – около 3 млн грн.

Проректор по научно-педагогической работе СумГУ Александр Брижатый добавил, что сейчас работают над созданием Центра олимпийской подготовки альпинистов.