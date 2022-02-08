Депутаты Сумского облсовета обратились к жителям области

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Сумської обласної ради до жителів області
В Україні з 2014 року триває війна, але останнім часом на кордонах нашої держави склалася дуже непроста обстановка.
Зовнішній ворог постійно нагнітає безпекову ситуацію, накопичуючи війська і техніку, проводячи сухопутні й морські маневри поблизу нашої держави. Влада агресора погрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми й вимагаючи так званих «гарантій безпеки» для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав.
І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоб врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Свідчення тому – десятки перемовин на найвищому рівні, що відбулися протягом останніх кількох тижнів.
Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом.
Ми, депутати Сумської обласної ради, повністю підтримуємо зусилля Президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також наших захисників – Збройні сили України.
Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині країни.
Звертаємося до жителів нашої області й усіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців.
Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, а також відповідний бойовий досвід, щоб у разі потреби відстояти нашу державу. Українське військо сьогодні найбільш потужне з 2014 року, а коаліція партнерів, які надають нам підтримку, найширша з моменту проголошення незалежності.
Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас громадяни мають продовжувати працювати, не змінювати свій звичайний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість Збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і стільки, скільки потрібно.
Пам’ятаймо, що в єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога – і зовнішнього, і внутрішнього. Слава Україні!
За проголосовали 44 из 50 депутатов.