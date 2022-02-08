У Сумах створюють громадське формування територіальної оборони Члени Спілки ветеранів АТО Сумської області, громадського об’єднання «Померлі заради живих» та представники громадськості виступили з ініціативою створення добровольчого формування тероборони на території Сумської міської об’єднаної громади.

Відповідно до законів України існують певні обмеження щодо вступу до лав територіальної оборони. Проте існує чимало людей, які з різних причин (за віком, за станом здоров’я, ін.) не можуть бути включені до резерву, але готові стати на захист своєї держави.

- Дуже велика частина цивільного населення готова вступати до лав тероборони, проте не може цього зробити з певних причин. Потрібно створити сприятливі умови для залучення максимальної кількість людей, готових ставати на захист рідної землі. Наприклад, завдяки створенню таких добровольчих формувань. Саме завдяки створенню такого формування ми будем впевненими в тому, що кожна вулиця, кожний мікрорайон нашого міста знаходиться під захистом наших патріотів, - запевняє один із ініціаторів, голова Сумської організації ПП «УДАР Віталія Кличка» Дмитро Лантушенко.

Для реєстрації такого формування місцевою радою повинно бути направлене звернення Головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачу Сил територіальної оборони Збройних Сил України «Про створення добровольчого формування Сумської територіальної громади», після чого безпосередньо приймається рішення.

Сьогодні на сесії Сумської міської ради депутати підтримали вимогу громадськості та прийняли рішення щодо звернення.

Вже розроблено штатний розпис підрозділу, говорить голова Спілки ветеранів АТО Сумської області Володимир Лаврик.

Базою можливого розташування добровольчого об’єднання представники ініціативної групи пропонують визначили Центр військово-патріотичного виховання Сумщини.

- Ми запрошуємо всіх охочих долучатися до нашого об’єднання, - говорить Володимир Лаврик. – Для цього вам необхідно прийти на базу до Парку культури та відпочинку ім. Кожедуба, на так звану «вишку». Це місце вважаю символічним. Його вдалося зберегти завдяки батьку почесного громадянина Сум Максима Савченка, підполковнику Сергію Савченко.

Саме тут з 2014 року створена відповідна матеріально-технічна база, яка дозволяє проводити теоретичні та практичні заняття щодо поводження зі зброєю, надання медичної допомоги, а також ця локація є зручною для комунікації з населенням.

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