Ахтырские полицейские изъяли у мужчины пакет конопли Полиэтиленовый пакет с веществом, внешне похожим на марихуану, обнаружили сотрудники полиции у 39-летнего мужчины.

В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудники превентивной деятельности Ахтырского районного отдела полиции получили информацию о том, что один из местных жителей может хранить при себе наркотические средства.

Во время проведения поверхностной проверки у него был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с измельченным веществом, внешне похожим на марихуану.

Злоумышленник объяснил, что хранил наркотическое средство для собственного потребления.

Изъятое направлено на проведение экспертного исследования.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.