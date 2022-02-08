Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01240

Сумчан приглашают на лекцию о беге и не только

«Лекция: о беге и не только» пройдет 1 марта в Розумному хабі (Кузнечная, 2, 2-й этаж).

Ее проводит организация Race Project, которая провела за последние годы десятки беговых мероприятий в Сумах и не только.

Регистрация тут: https://raceproject.com.ua/event51.

«Если вы когда-то подумывали над тем, чтобы начать бегать, или уже начали бегать, и хотите узнать что-нибудь новое, или знаете что-то новое и хотите поделиться этим с другими, то приглашаем 1 марта к интересному разговору!» - пишут организаторы.

Лекцию проведёт основатель Race Project Виталий Ивах.

Спорт Анонс Бег Лекция
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