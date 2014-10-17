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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Рецидивисту, пытавшемуся сбежать из Ахтырского суда, накинули 5 лет лишения свободы

11 февраля Ахтырский горрайонный суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

13 декабря в 13:00 в Ахтырском суде за корыстные преступления должны были судить 32-летнего преступника.

В 2020 году в нашем регионе разбили банкоматы, заполняя корпус жидким газом. Одного из таких «банкоматчиков» должны были судить 13 декабря в 13:00 в Ахтырском суде, пишет Ахтырский городской портал.

Утром сумской конвой в составе 5 человек доставил подозреваемого с места временного содержания – ИВС-6 в Ахтырский суд. В ожидании рассмотрения дела мужчину поместили в комнату для задержанных, расположенную в подвале здания.

Понимая приближение времени расплаты за свои «подвиги», преступник отважился на бегство. Перед рассмотрением дела мужчина попросился в туалет. Когда старший конвоир открыл дверь камеры, рецидивист плеснул в лицо конвоирам подсолнечное масло, заранее закипятив его в металлической миске.

Затем мужчина выбежал из камеры в направлении выхода из подвального помещения, при этом остатки масла вылил на других конвоиров, а металлическую миску бросил в сторону женщины-полицейской. Пробег не далеко метров 3, где в коридоре его задержали, с применением силы надели наручники и поместили в камеру, в которой он до сих пор удерживался.

Как утверждается в решении суда, миска, масло, спички, свеча – все было у мужчины на законных основаниях. От действий рецидивиста ожоги получили четыре конвоира.

Напомним: 8 апреля 2021 года утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Харьковской области – 31-летнего мужчины и его 17-летней сообщницы, которые взрывали банкоматы с целью похищения средств.

Этих лиц задержали правоохранители 10 октября 2020 около 4 ч 30 мин утра в г. Ахтырка непосредственно при попытке похитить средства из банкомата. В ходе следствия также собраны доказательства их причастности к аналогичным преступлениям в г. Ромны Сумской области, Харьковщине и Полтавщине.

Право Побег
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