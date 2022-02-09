В Сумах автоледи на Subaru устроила ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 25-летняя водитель Subaru Forester во время смены направления движения не убедилась, что это будет безопасно, и допустила столкновение с транспортным средством Volkswagen Passat, водитель которого двигался в попутном направлении.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водительницу Subaru Forester админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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