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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:29408

В Сумах автоледи на Subaru устроила ДТП

Вечером, около 20 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Ремесленной.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 25-летняя водитель Subaru Forester во время смены направления движения не убедилась, что это будет безопасно, и допустила столкновение с транспортным средством Volkswagen Passat, водитель которого двигался в попутном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водительницу Subaru Forester админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом, сообщает патрульная полиция Сумщины.

Право Дтп
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