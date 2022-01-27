Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18162

Житель Сумщины заплатит штраф в 17000 гривен за нелегальную продажу 30 л бензина

Сумской апелляционный суд поддержал решение Роменского горрайонного суда, которым житель города Ромны был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 КУоАП, и привлечены к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 17000 грн.

В суде мужчина признал свою вину, однако просил упразднить постановление местного суда. Ходатайствовал освободить его от административной ответственности и объявить устное замечание в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. Отмечал, что назначенное наказание слишком суровое и приведет к затруднительному положению его семьи, поскольку на его содержании находятся родители, сожительница и двое ее несовершеннолетних детей.

В свою очередь, свои действия объяснял тем, что к нему обратился знакомый с просьбой помочь выкопать траншею под фундамент гаража. На что он согласился. В качестве расчета за помощь получил 30 литров бензина, которые решил продать на одной из автостоянок в г. Ромны.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, Сумской апелляционный суд отказал апеллянту в удовлетворении его апелляционных требований. В своем постановлении суд отметил, что во время апелляционного пересмотра данного дела судом не установлены обстоятельства, при которых можно было бы применить норму ст.22 КУоАП и освободить лицо от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения по объявлению устного замечания. Не считая того, применением ст. 22 КУоАП не будет достигнута цель воспитания лица, совершившего административное правонарушение, и предупреждение совершения им других административных правонарушений. Также отсутствуют основания признавать назначенное взыскание строгим в связи с тем, что штраф в указанном размере является минимальным взысканием, предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 164 КУоАП. Что касается доводов апеллянта о том, что наложенный штраф приведет к затруднительному положению его семьи, то в делах отсутствуют доказательства в подтверждение того, что на содержании последнего вообще находятся какие-либо лица, сообщает Сумской апелляционный суд.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 1597 человек
Сегодня 09:02
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)
Сегодня 13:36
Житель Сумщины заплатит штраф в 17000 гривен за нелегальную продажу 30 л бензина
Сегодня 13:18
В Сумах прошел киберспортивный турнир
Сегодня 12:41
Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и покинул место аварии (видео)
Сегодня 12:22
В Ахтырке налоговик отделался штрафом за вымогательство взятки
Сегодня 12:16
В Сумах судят владельца салона красоты, где на пожаре погибла беременная женщина
Сегодня 11:54
В Сумах «Форд» въехал в «Тойоту»
Сегодня 11:35
Валентина Семеренко прокомментировала свое выступление на Олимпиаде
Сегодня 11:18
В Бурыни пьяный водитель предлагал копам взятку (видео)
Сегодня 10:58
В Сумах Барановка осталась без воды
Сегодня 10:05
У Лебедині презентують «Скіфську комору»
Сегодня 09:42
view counter
view counter

Статьи

Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
Вчера 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.