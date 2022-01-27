Житель Сумщины заплатит штраф в 17000 гривен за нелегальную продажу 30 л бензина Сумской апелляционный суд поддержал решение Роменского горрайонного суда, которым житель города Ромны был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 КУоАП, и привлечены к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 17000 грн.

В суде мужчина признал свою вину, однако просил упразднить постановление местного суда. Ходатайствовал освободить его от административной ответственности и объявить устное замечание в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. Отмечал, что назначенное наказание слишком суровое и приведет к затруднительному положению его семьи, поскольку на его содержании находятся родители, сожительница и двое ее несовершеннолетних детей.

В свою очередь, свои действия объяснял тем, что к нему обратился знакомый с просьбой помочь выкопать траншею под фундамент гаража. На что он согласился. В качестве расчета за помощь получил 30 литров бензина, которые решил продать на одной из автостоянок в г. Ромны.

Рассмотрев материалы апелляционного производства, Сумской апелляционный суд отказал апеллянту в удовлетворении его апелляционных требований. В своем постановлении суд отметил, что во время апелляционного пересмотра данного дела судом не установлены обстоятельства, при которых можно было бы применить норму ст.22 КУоАП и освободить лицо от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения по объявлению устного замечания. Не считая того, применением ст. 22 КУоАП не будет достигнута цель воспитания лица, совершившего административное правонарушение, и предупреждение совершения им других административных правонарушений. Также отсутствуют основания признавать назначенное взыскание строгим в связи с тем, что штраф в указанном размере является минимальным взысканием, предусмотренным санкцией ч. 1 ст. 164 КУоАП. Что касается доводов апеллянта о том, что наложенный штраф приведет к затруднительному положению его семьи, то в делах отсутствуют доказательства в подтверждение того, что на содержании последнего вообще находятся какие-либо лица, сообщает Сумской апелляционный суд.