Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и покинул место аварии (видео) Патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель транспортного средства ВАЗ-21120, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно и допустил наезд на припаркованное транспортное средство Renault Duster. Автомобили получили механические повреждения.

Не дождавшись водителя Renault и не сообщив об аварии на линию 102, водитель автомобиля ВАЗ место происшествия покинул.

Через несколько дней патрульные разыскали 20-летнего водителя транспортного средства ВАЗ-21120. Блюстители порядка составили на водителя админпротоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и 122–4 (Оставление места совершения ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.