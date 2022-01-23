На Сумщине налетчики подвергли пыткам пожилую семейную пару Дерзкое преступление совершено в ночь с 4 на 5 февраля в с.Береза на Глуховщине.

Трое налетчиков ворвались в дом пенсионеров и, причинив им телесные повреждения, завладели деньгами и другими ценностями, после чего покинули домовладение.+

По имеющимся Глухів.INFO данным из компетентных источников, бандиты владели информацией относительно сбережений у потерпевших. Якобы пенсионеры копили на автомобиль, да и люди не бедные – всю жизнь работали на “севере”. Свои действия непрошенные “гости” сопровождали угрозами и требовали выдать им деньги добровольно. При этом налетчики, проникнув в дом, предусмотрительно отключили средства связи пенсионеров, а входную дверь подперли тяжелым предметом мебели. Получив от стариков ответ о том, что собранные “кровные” уже потрачены на приобретение автомобиля, грабители прибегли к пыткам – стали их избивать, используя молоток, требуя выдать имеющиеся у них ценности.

Не выдержав пыток, хозяева дома с мольбой обратились к палачам, мол “забирайте все, только не убивайте!”. Злоумышленники перевернули весь дом, похитив имеющиеся ценности, а затем на машине скрылись с места происшествия.

Правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нападавших.