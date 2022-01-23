В Сумах горела квартира в 9-этажке: спасатели эвакуировали 3 человек (видео)

О пожаре сообщил хозяин. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит диван. Была угроза распространения огня на всю квартиру. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Во время проведения разведки в задымленной квартире обнаружили еще 3 граждан, эвакуированных на свежий воздух.
В 21:10 возгорание локализовали, а в 21:14 – ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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