В Сумах планируется забастовка таксистов: требуют повышения тарифов 14 февраля 2022 года состоится всеобщая забастовка водителей такси г. Сумы.

Как говорится в распространенном в интернете сообщении, «основная задача: донести до агрегаторов Uklon, BOLT, 838, HUB, что текущие тарифы в городе Сумы экономически не обоснованы, и требуют значительного повышения на 20-30%. Поскольку каждый из Вас видит цены на топливо, запчасти и услуги по обслуживанию автомобилей.

Каким образом будет проходить забастовка:

1) Всем водителям 14.02.2022 не включать программу агрегаторов Uklon, BOLT, 838, HUB.

2) Если будут водители, которые не поддержат большинство и будут работать в этот день на службах Uklon, BOLT, 838, HUB, то придется столкнуться с перевозкой воздуха бесплатно.

3) Если агрегаторы не пойдут нам навстречу – Мы продолжим акцию до 20.02.2022.

До 14.02.2022 всем водителям, у которых есть кредиты или авто в аренду - откладывать фиксированную сумму средств, чтобы без боли перенести время простоя.

Мы все заинтересованы зарабатывать, а не возить пассажиров по цене маршрутки, убивая наше время, здоровье и автомобили.

Не оставайся в стороне – поддержи прежде всего себя в этой забастовке, а также свое будущее».