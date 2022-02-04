В Украине и на Сумщине новый коронавирусный рекорд 43 778 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 февраля 2022 года, на Сумщине - 2073.

В частности, в Украине заболели 4 381 ребенок и 873 медработника. За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек; выздоровело – 3 660 351 человек; летальных случаев – 100 983; проведено ПЦР-тестирование – 18 404 417. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 2869; - Винницкая область – 1356; - Волынская область – 1034; - Днепропетровская область – 2115; - Донецкая область – 1799; - Житомирская область – 3310; - Закарпатская область – 882; - Запорожская область – 1060; - Ивано-Франковская область – 1959; - Киевская область – 1551; - Кировоградская область – 331; - Луганская область – 805; - Львовская область – 3791; - Николаевская область – 921; - Одесская область – 4136; - Полтавская область – 1202; - Ровенская область – 2521; - Сумская область – 2073; - Тернопольская область – 1664; - Харьковская область – 1789; - Херсонская область – 1058; - Хмельницкая область – 2081; - Черкасская область – 1166; - Черновицкая область – 994; - Черниговская область – 1311.