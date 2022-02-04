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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:31813

В Украине и на Сумщине новый коронавирусный рекорд

43 778 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 февраля 2022 года, на Сумщине - 2073.

В частности, в Украине заболели 4 381 ребенок и 873 медработника.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек; выздоровело – 3 660 351 человек; летальных случаев – 100 983; проведено ПЦР-тестирование – 18 404 417.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев – 2869;

- Винницкая область – 1356;

- Волынская область – 1034;

- Днепропетровская область – 2115;

- Донецкая область – 1799;

- Житомирская область – 3310;

- Закарпатская область – 882;

- Запорожская область – 1060;

- Ивано-Франковская область – 1959;

- Киевская область – 1551;

- Кировоградская область – 331;

- Луганская область – 805;

- Львовская область – 3791;

- Николаевская область – 921;

- Одесская область – 4136;

- Полтавская область – 1202;

- Ровенская область – 2521;

- Сумская область – 2073;

- Тернопольская область – 1664;

- Харьковская область – 1789;

- Херсонская область – 1058;

- Хмельницкая область – 2081;

- Черкасская область – 1166;

- Черновицкая область – 994;

- Черниговская область – 1311.

Общество Коронавирус Коронавирусный рекорд
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