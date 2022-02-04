В Украине и на Сумщине новый коронавирусный рекорд

В частности, в Украине заболели 4 381 ребенок и 873 медработника.
За все время пандемии в Украине заболело – 4 213 675 человек; выздоровело – 3 660 351 человек; летальных случаев – 100 983; проведено ПЦР-тестирование – 18 404 417.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2869;
- Винницкая область – 1356;
- Волынская область – 1034;
- Днепропетровская область – 2115;
- Донецкая область – 1799;
- Житомирская область – 3310;
- Закарпатская область – 882;
- Запорожская область – 1060;
- Ивано-Франковская область – 1959;
- Киевская область – 1551;
- Кировоградская область – 331;
- Луганская область – 805;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 921;
- Одесская область – 4136;
- Полтавская область – 1202;
- Ровенская область – 2521;
- Сумская область – 2073;
- Тернопольская область – 1664;
- Харьковская область – 1789;
- Херсонская область – 1058;
- Хмельницкая область – 2081;
- Черкасская область – 1166;
- Черновицкая область – 994;
- Черниговская область – 1311.
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