Команда школярок з Глухова проводить екоуроки для дітей та вчить сортуванню Чотири школярки з Глухова Сумської області проводять екоуроки та квести дітей 3-6 класів, розповідають їм про вплив відходів на довкілля й здоров’я людей та вчать сортуванню.

Команда дівчат вже провела 50 таких екоуроків і 25 квестів для майже 600 учнів Глухова. Щоб втілити свій проєкт «ЕкоГлухів», школярки стали фіналістками інноваційної програми UPSHIFT, яку втілює Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки ING Bank.

Для проведення екоуроків дівчата розробили спеціальний зошит. У ньому зібрані завдання, практичні вправи та задачі, які пояснюють дітям, скільки відходів і сміття продукує людина, чому це шкідливо для довкілля, що треба зробити, аби зберегти планету, які альтернативи є у пластикових речей. Під час таких занять та фінального квесту дітей вчать сортувати, допомагають їм отримати еконавички та зрозуміти, чому важливо зберігати ресурси і що таке життя в стилі “нуль відходів”.

Всі уроки побудовані на інтерактивному й ігровому форматі, а сам зошит проілюстрований супергероєм на ім’я Сашко, який стає провідником для дітей в екосвіт. Цей герой «змальований» з реального персонажа – місцевого активіста Олександра, який дуже багато робить для популяризації екоруху в Глухові.

Також команда школярок почала поширювати досвід свого проєкту на інші міста. До проведення екоуроків доєдналися школи з міста Шостка, що неподалік Глухова. До цього у дівчат подібна практика перейняття досвіду вже була. Їх запрошували до сусіднього села, щоб навчити місцевих учнів сортуванню та екосвідомості. Директорка місцевого навчально-виховного комплексу планувала встановити баки, але розуміла, що без навичок сортування це не матиме сенсу.

Команда дівчат – Ангеліна Маша, Настя та Мелана – є екоактивістками міста та втілює проєкти, спрямовані на захист довкілля, вже 5 років. Позаду у команди великий досвід не лише створення екопроєктів, а й наукової діяльності. Дівчата робили пальчикові вистави в дитсадках та розповідали дошкільнятам про шкідливість батарейок, проводили квести, конкурси, писали наукові роботи, створили зошити, де через ігри, казки та інтерактивні завдання розповідали про екологію і сортування.



Довідкова інформація:

UPSHIFT – це глобальна програма ЮНІСЕФ, що реалізується у понад 40 країнах світу та поєднує тренінги із соціальних інновацій, наставництво та фінансову підтримку. Вона надає молоді навички 21 століття та ресурси, щоб визначити проблеми своїх громад та запропонувати інноваційні рішення цих проблем. Програма розвиває життєстійкість молодих людей, а їхні громади отримують переваги від рішень, що пропонує молодь.

ЮНІСЕФ у своїй діяльності відстоює права і добробут кожної дитини. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов’язання у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль для охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не знаходилися.

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