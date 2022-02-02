Сумские копы задержали буйного наркомана

Патрулируя улицу Грушевского, стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок. Увидев патрульный автомобиль, гражданин хотел как можно быстрее скрыться из виду полицейских. Инспекторы остановили мужчину.
Общаясь с патрульными, сумчанин постоянно нервничал. Блюстители порядка проверили его личность по имеющимся информационным базам и выяснили, что у мужчины неоднократно выявляли наркотические вещества. Во время разговора он сообщил, что и в этот раз имеет с собой зип-пакет с наркотическим веществом. Также у него обнаружили 9 устройств, по словам гражданина, для его применения.
Для прояснения всех обстоятельств на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УКУ.
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