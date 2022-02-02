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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:52263

Сумские копы задержали буйного наркомана

Вещество, вероятно, наркотического происхождения и устройства для его употребления обнаружили патрульные у сумчанина.

Патрулируя улицу Грушевского, стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушал общественный порядок. Увидев патрульный автомобиль, гражданин хотел как можно быстрее скрыться из виду полицейских. Инспекторы остановили мужчину.

Общаясь с патрульными, сумчанин постоянно нервничал. Блюстители порядка проверили его личность по имеющимся информационным базам и выяснили, что у мужчины неоднократно выявляли наркотические вещества. Во время разговора он сообщил, что и в этот раз имеет с собой зип-пакет с наркотическим веществом. Также у него обнаружили 9 устройств, по словам гражданина, для его применения.

Для прояснения всех обстоятельств на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УКУ.

Право Наркотики
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